Селюк - о приходе Туре в «Ахмат»: Он приедет именно работать, а не думать про деньги

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего футболиста, а ныне тренера Яя Туре рассказал, на каких условиях его клиент пришел в «Ахмат».

Отметим, что соглашение ивуарийца с грозненским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

«У него подписан контракт. Он будет работать на прописанных в договоре условиях. Но с финансовой точки зрения официально Яя не может работать там бесплатно. Ты обязан даже для получения визы получать зарплату. Но я знаю, что он хочет перечислить все деньги, согласно контракту, в фонд помощи детям Чечни, нуждающимся в медицине.

Суть в том, что он приедет именно работать, а не думать про деньги. Он думает о том, как помочь, как привлечь молодежь и как будет заниматься развитием футбола. Это положительный шаг», - приводит слова Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, что Туре за свою карьеру выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Олимпиакос», «Барселона» и «Манчестер Сити».