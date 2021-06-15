Слуцкий - о встрече с Салиховой: Когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что затрудняется вспомнить разговор с женой владельца «Спартака» Заремой Салиховой.

«Таких разговоров было очень много - я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад. Поэтому не готов эту историю, которую читал, ни подтвердить, ни опровергнуть.

Но, если человек говорит, - значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, - разговор отложился бы в памяти. А когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 казанский «Рубин» финишировал на четвертом месте в чемпионате России и получил право на участие в первом розыгрыше Лиги конференций.