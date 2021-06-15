«Отработал блестяще. Оскорблений никаких с моей стороны не было». Губерниев - об эфире с Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что оскорблений с его стороны в адрес Ольги Бузовой не было.

Напомним, что вчера, 14 июня, во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это довело ее до слез. Девушка обвинила телеведущего в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре!А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки!Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.