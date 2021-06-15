Футболист национальной команды Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам после сердечного приступа, который произошел с ним во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Привет всем. Большое спасибо за ваши теплые приветствия и сообщения со всего мира. Это многое занчит для меня и моей семьи. Со мной все нормально - в определенных обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований, однако я чувствую себя нормально. Сейчас хочу поболеть за ребят в следующих матчах. Играйте за всю Данию. С наилучшими пожеланиями», - написал Эриксен на своей странице в Instagram.

Напомним, что в конце первого тайма матча Дания - Финляндия (0:1) Кристиан потерял сознание. Полузащитнику оказали первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Затем выяснилось, что у него был сердечный приступ. На данный момент он находится в больнице.