СМИ: «Локомотив» ведет переговоры с Игнатьевым о продлении контракта

Московский «Локомотив» ведет переговоры с защитником Владиславом Игнатьевым о продлении контракта. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, окончательное решение относительно будущего игрока пока не принято.

Отметим, что 34-летний Игнатьев не поехал с железнодорожниками на сборы в Австрию.

Напомним, футболист перешел в «Локомотив» из «Кубани» в 2016 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне россиянин провел за московский клуб 23 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.