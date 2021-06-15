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15 июня 11:55
автор: Степан Шереметьев

Источник: Жиго может перейти в «Ренн»

Трансферная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает But! Football Club.

По данным источника, 27-летний игрок обороны попал в сферу интересов «Ренна». Издание утверждает, что французский клуб выберет кандидатуру Жиго в том случае, если не получится приобрести у «Ланса» защитника Лоика Баде.

Напомним, что Самюэль выступает за «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне футболист провел за красно-белых 27 матчей и забил три гола. Контракт Жиго со «Спартаком» действует до 30 июня 2022 года.

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