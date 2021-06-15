Жирков пропускает тренировку сборной России

Защитник сборной России Юрий Жирков отсутствует на тренировке национальной команды.

Напомним, что в матче первого тура чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3) игрок обороны получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма.

«Жирков не приехал. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь», - приводит слова пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова Sport24.

Следующую игру россияне проведут 16 июня с Финляндией. Начало - в 16:00 по московскому времени.