Бригада арбитров из Аргентины обслужит матч сборных Украины и Северной Македонии на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена судей, назначенных на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

Встречу обслужит бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Его ассистентами будут Хуан Белатти и Диего Бонфа. Ответственный за VAR - испанец Алехандро Эрнандес, которому помогут его соотечественники Хосе Санчес и Хуан Мартинес, а также итальянец Филиппо Мели. Резервный арбитр - словенец Славко Винчич.

Напомним, что в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединились рефери из Южной Америки, а рефери из Европы отправились в обратном направлении. Аргентинец Рапальини и его бригада работают на Евро-2020, а испанские судьи во главе с Хесусом Хилем Мансано обслуживают матчи Кубка Америки-2021, который проходит в эти дни в Бразилии.

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте и начнется в 16:00 по московскому времени.

В первом туре группового этапа подопечные Андрея Шевченко уступили Нидерландам (2:3), а македонцы проиграли Австрии (1:3).