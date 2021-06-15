Олег Матыцин: Ожидаем победы сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от предстоящем матче сборной России на групповом этапе чемпионате Европы-2020 против Финляндии.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Встреча между Россией и Финляндией пройдет завтра, 16 июня. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Станислава Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).