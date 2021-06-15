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15 июня 13:18
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник сборной Финляндии Кауко: Дзюба - главное оружие России на Евро-2020

Матч между командами пройдет 16 июня.

Футболист сборной Финляндии Йони Кауко поделился мнением о предстоящем матче второго тура групповой стадии на чемпионате Европы-2020 против команды России.

«Как справиться с Дзюбой? Это главное оружие России. Видели, как он играет. У нас были похожие проблемы с Данией — у них были хорошие нападающие, которые старались забить. У нас есть опыт игры против команд с сильными нападающими. Так было с Боснией.

Не все зависит только от Дзюбы. Есть разные игроки высокого уровня, как и у Дании. Но таких хороших нападающих нельзя допускать до мяча», - приводит слова Кауко Sport24.

Встреча между Россией и Финляндией пройдет завтра, 16 июня. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Станислава Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).

источник: Sport24.ru
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