«Жиркова мы потеряли на весь турнир». Черчесов - о травме защитника сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровых проблемах национальной команды в преддверии матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Финляндией.

«Есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним. По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в легкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Встреча между Россией и Финляндией пройдет завтра, 16 июня. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).