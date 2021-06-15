Черчесов - о скандале с участием Бузовой и Губерниева: Когда идет турнир, я телевизор не смотрю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел телеэфир, в ходе которого между ведущим Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой произошел конфликт.

«Телевизор я не смотрю, когда турнир идет. Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках. Критика была заслуженной. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Завтра, 16 июня сборная России сыграет с Финляндией. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).