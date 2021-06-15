В «Спартаке» остались довольны календарем РПЛ на сезон-2021/22

Московский «Спартак» удовлетворен календарем РПЛ на сезон-2021/22. Об этом сообщил директор по развитию и коммуникациям московского клуба Антон Фетисов.

Напомним, что сегодня, 15 июня, был опубликован календарь матчей на следующий сезон РПЛ. В первом туре, который пройдет с 23 по 26 июля, красно-белые на выезде сыграют с «Рубином».

«Клуб удовлетворен проектом календаря, его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер, приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», - приводит слова Фетисова ТАСС.

Отметим, действующим чемпионом России является «Зенит».