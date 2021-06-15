Португалия обыграла Венгрию в первом матче группового этапа Евро-2020

Сборная Португалии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 победила команду Венгрии - 3:0.

Счет был открыт лишь на 84-й минуте, забил Рафаэль Геррейру, а уже через три минуты Криштиану Роналду реализовав пенальти, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, он же установил окончательный счет, оформив дубль в компенсированное ко второму тайму время.

19 июня пройдут матчи Венгрия - Франция и Португалия - Германия.

Сегодня в 22:00 по московскому времени пройдет вторая встреча в рамках группы F, в Мюнхене Франция сыграет с Германией.

Евро-2020