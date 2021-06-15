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Португалия обыграла Венгрию в первом матче группового этапа Евро-2020
15 июня 20:52
автор: Максим Скороходов

Португалия обыграла Венгрию в первом матче группового этапа Евро-2020

Матч прошел в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Сборная Португалии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 победила команду Венгрии - 3:0.

Счет был открыт лишь на 84-й минуте, забил Рафаэль Геррейру, а уже через три минуты Криштиану Роналду реализовав пенальти, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, он же установил окончательный счет, оформив дубль в компенсированное ко второму тайму время.

19 июня пройдут матчи Венгрия - Франция и Португалия - Германия.

Сегодня в 22:00 по московскому времени пройдет вторая встреча в рамках группы F, в Мюнхене Франция сыграет с Германией.

Евро-2020

Групповой этап. 1-й тур

Группа F

Венгрия - Португалия - 3:0 (0:0)

Голы: Геррейру, 84, Роналду, 87, 90+2

Венгрия: Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Предупреждения: Рубен Диаш, 38, Него, 80, Орбан, 86.

источник: «Советский спорт»
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