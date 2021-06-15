Олич рассказал, почему покинул пост главного тренера ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич прокомментировал расторжение контракта с ЦСКА.

«Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба, после чего клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе», - приводит слова Олича ТАСС.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода хорвата был назначен Алексей Березуцкий.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет.