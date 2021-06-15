Криштиану Роналду: Мы до последнего верили в победу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после победы своей команды над сборной Венгрии.

«Было важно одержать победу в первом матче. Сборная Венгрии очень хорошо защищалась, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что они до последнего верили в победу и помогли мне забить два гола и стать лучшим игроком матча. Было важно начать правильно, чтобы вселить в себя уверенность, теперь необходимо продолжать в том же духе и выиграть в следующем матче», - приводит слова нападающего ТАСС

Следующий свой матч на Евро сборная Португалии проведет 19 ноября против команды Германии.