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15 июня 23:12
автор: Максим Скороходов

Криштиану Роналду: Мы до последнего верили в победу

Сборная Португалии на старте Евро-2020 обыграла команду Венгрии (3:0).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после победы своей команды над сборной Венгрии.

«Было важно одержать победу в первом матче. Сборная Венгрии очень хорошо защищалась, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что они до последнего верили в победу и помогли мне забить два гола и стать лучшим игроком матча. Было важно начать правильно, чтобы вселить в себя уверенность, теперь необходимо продолжать в том же духе и выиграть в следующем матче», - приводит слова нападающего ТАСС

Следующий свой матч на Евро сборная Португалии проведет 19 ноября против команды Германии.

источник: ТАСС
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