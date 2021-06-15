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15 июня 23:35
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Венгрии - о матче с Португалией: Нам не повезло с рикошетом

Действующие чемпионы Европы открыли счет только на 84-й минуте.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после проигранного матча Евро-2020 команде Португалии (0:3).

«Я расстроен результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд. На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти», - приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Напомним, что свой следующий матч на турнире сборная Венгрии проведет 19 июня, соперником подопечных Росси будут французские футболисты.

источник: UEFA (УЕФА)
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