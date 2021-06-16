Погба признан лучшим игроком матча Франция - Германия на Евро-2020

В первом туре группового этапа чемпионата Евро-2020 Сборная Франции победила команду Германии - 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан хавбек французов Поль Погба. Полузащитник провел на поле все 90 минут и принял активное участие в победе своей команды.

Напомним, что единственный гол забил защитник немцев Матц Хуммельс в свои ворота.

Таким образом, после первого тура в группе F таблицу возглавляет Португалия, на втором месте расположилась Франция, тройку замыкает Германия, а Венгрия - четвертая.