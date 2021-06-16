СМИ: «Валенсия» проявляет интерес к форварду «Спартака» Понсе

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов «Валенсии». Об этом сообщает Super Deporte.

По информации источника, технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных U23, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в частности, Аргентины.

Отмечается, что целью визита Короны было наблюдение за работой Понсе, который ранее уже выступал в чемпионате Испании за «Гранаду».

Напомним, что Понсе перешел в московский «Спартак» из «Ромы» в 2019 году за три миллиона евро. В минувшем сезоне форвард провел за «Спартак» 28 матчей, забил десять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.