«ЦСКА превращается в плохую версию «Спартака». Кузнецов - об отставке Олича

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отставку Ивицы Олича с поста главного тренера армейцев.

«Зачем тогда надо было его назначать? Они его отстаивали, что это правильно решение и так далее. Правильно решение было не назначать его, я еще сначала говорил, что с ним ЦСКА никуда не выйдет. Просто одуреть можно от того, кто и как там принимает решения.

Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию «Спартака». Это не идет на пользу футболистам и команде», - приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет.