Юрий Семин: Финляндия - это не Бельгия, но нельзя думать, что это слабая команда

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы.

Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия - это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас все сложится хорошо», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).