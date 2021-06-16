Алексей Миранчук - о матче Россия - Финляндия: Мы должны забить, оказать давление и играть быстро

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020 с Финляндией.

«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать. Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение. Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).