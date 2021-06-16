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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Финляндия 0 Россия 0 П1 6.10 Х 3.70 П2 1.69
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Турция 0 Уэльс 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Швейцария 0 П1 1.68 Х 3.80 П2 6.10
16 июня 09:55
автор: Степан Шереметьев

«Я полностью доверяю Черчесову». Газизов - о матче Россия - Финляндия на Евро-2020

Встреча состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать - так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы», - приводит слова Газизова Sport24.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).

источник: Sport24.ru
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