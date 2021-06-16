«Я полностью доверяю Черчесову». Газизов - о матче Россия - Финляндия на Евро-2020

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать - так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы», - приводит слова Газизова Sport24.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).