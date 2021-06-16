Источник: Болельщиков в Санкт-Петербурге ждет «коронавирусный хаос»

Болельщикам на Евро-2020 в Петербурге надо быть осторожными, ведь их ждет «коронавирусный хаос». Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на портал Ilta-Sanomat.

«Число заражений растет, но массовые скопления людей по-прежнему разрешены», - говорится в материале. Авторы указывают на то, что город живет так, будто никакого коронавируса и нет.

Отмечается, что 16 июня в Петербург должны приехать 3,6 тысячи болельщиков сборной Финляндии.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени. В первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).

Напомним, в Питере за последние сутки выявили 902 случая заражения коронавирусом.