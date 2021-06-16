Роналду установил три рекорда в матче Венгрия – Португалия на Евро-2020

В первом туре группового раунда чемпионата Европы-2020 Сборная Португалии разгромила команду Венгрии - 3:0.

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал обладателем сразу трех новых рекордов. Об этом информирует «МК-Спорт».

Форвард побил достижение Мишеля Платини по количеству голов на финальных стадиях ЧЕ. В матче против сборной Венгрии Роналду отличился дублем, теперь на счету португальца стало десять голов. Платини в свое время отметился девятью мячами.

Также Криштиану стал первым в истории футболистом, который сыграл на пяти чемпионатах Европы, дебютировал Роналду в составе сборной в 2004 году.

Наконец, у него на счету самое большое в истории число выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов Европы – 12.