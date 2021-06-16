Яри Литманен: Ничья будет хорошим результатом для финнов, но русские должны побеждать

Бывший футболист сборной Финляндии Яри Литманен поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 своих соотечественников против России.

«Это будет сложная игра, в которой будет много борьбы. Финляндия начала турнир хорошо, обыграв Данию, а Россия проиграла. Так что ничья будет хорошим результатом для финнов, но, на самом деле, русские должны побеждать», - приводит слова Литманена Sport24.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).