«Нужно просто выходить и забирать свое». Зобнин - о матче с Финляндией на Евро-2020

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с командой Финляндии.

«Для меня нет . Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою, по накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).