Капелло дал прогноз на матч Россия - Финляндия

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020, где его экс-команда сыграет с Финляндией.

«Думаю, Россия победит Финляндию с минимальным счетом. Команда сделает выводы из прошлого матча с Бельгией и выйдет на поле с большей мотивацией. Перед своими болельщиками ты не можешь играть по-другому.

Сборная России - хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не столь успешны. Но Россия запросто может выйти из группы», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).