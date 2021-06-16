Николай Писарев: Многие недооценивают Финляндию, но этот матч будет отличаться от игры с Бельгией

Бывший футболист Николай Писарев поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Мне кажется, что многие недооценивают сборную Финляндию. Но этот матч действительно будет кардинально отличаться от встречи с Бельгией. Если наши и вторую домашнюю игру проведут на том же уровне, это будет катастрофа. Поэтому подопечным Черчесова нужно действовать более агрессивно, собранно, ответственно, высоко прессинговать. Но с этим у нас проблемы», - приводит слова Писарева RT.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).