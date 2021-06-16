«С финнами в воротах должен стоять Дюпин». Писарев - о матче сборной России на Евро-2020

Бывший футболист Николай Писарев выразил мнение, что в матче второго тура чемпионата Европы-2020 Россия - Финляндия позицию основного вратаря в нашей команде должен занять Юрий Дюпин.

Напомним, что в игре против Бельгии (0:3) место в воротах занимал Антон Шунин.

«Считаю, что с финнами в воротах должен стоять Юрий Дюпин. Предыдущая встреча продемонстрировала, что Антон Шунин сильно нервничает, а защитники рядом с ним не чувствуют себя уверенно.

Что касается обороны, то я бы остановился на тройке центральных в лице Джикии, Дивеева и Баринова. Роль левого латераля доверил Вячеславу Караваеву, правого - Марио Фернандесу», - приводит слова Писарева RT.

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.