Дюков - перед матчем Россия - Финляндия: Задача поставлена, мы ждем выхода нашей сборной из группы

Президент РФС Александр Дюков перед матчем сборных России и Финляндии заявил, что национальная команда должна выходить из группы на чемпионате Европы-2020.

«Задача поставлена. Все мы ждем выхода нашей сборной из группы. Это непростая задача. Но будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это», - приводит слова Дюкова «СЭ».

Матч Россия - Финляндия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре команда Черчесова потерпела поражение от Бельгии (0:3), а финны оказались сильнее Дании (1:0).