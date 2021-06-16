Президент РФС допустил переход на систему «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил возвращение чемпионатов России к системе «весна-осень».

«Это будет возможно с сезона-2022/23. «Весна - осень» - это один из вопросов, который обсуждается. Предыдущие попытки не привели к консенсусу, что нужно вернуться», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Тогда был проведен чемпионат в два этапа, сначала все 16 команд сыграли друг с другом два матча. Потом команды поделились на две восьмерки, в каждой из которых было проведено по 14 игр (по две между собой).