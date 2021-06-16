Писарев считает, что сборная России в матче с финнами будет играть в три центральных защитника

Тренер Николай Писарев прокомментировал вероятность того, что сборная России на матч второго тура Евро-2020 выйдет играть в три центральных защитника.

«Думаю, так и случится, вследствие чего проблем в обороне станет гораздо меньше. И не стоит думать, что эта схема является менее атакующей. Посмотрите, Бельгия использует ее, но действует первым номером. При этом в позиционной атаке у них сразу пятеро игроков располагаются в первой линии. Другое дело, что мы так не умеем», - приводит слова Писарева RT.

Напомним, что проигранную игру с Бельгией (0:3) россияне начали в два центральных защитника, перейдя к схеме с тремя центрдефами после перерыва.