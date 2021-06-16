Николай Писарев: Семенов - очень слабый защитник

Тренер Николай Писарев оценил уровень защитника сборной России Андрея Семенова.

«Уже давно понял, что Семенов — очень слабый защитник. Возможно, он хороший парень, но это не значит, что он должен выступать за сборную России. Андрей не лучшим образом действует в отборе, плохо начинает атаки, а когда его серьезно прессингуют — это конец. В «Ахмате» на него не оказывается такое давление, а в еврокубках он не играет. Считаю, что ему не место в команде», - приводит слова Писарева RT.

Напомним, что из-за ошибки Семенова сборная России пропустила первый гол от Бельгии.

Сегодня российские футболисты проведут второй матч на Евро-2020 в группе В против команды Финляндии.