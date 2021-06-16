Главный тренер сборной России: В матче с Финляндией настраиваемся только на победу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем против Финляндии прокомментировал турнирное положение своей команды в группе В после окончания первого тура чемпионата Европы.

«Во-первых, никто не застрахован от поражения от сборной Бельгии. Изначально были понятно, что второй и третий матч станут для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад в турнирной таблице. Думаю, что финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании. Я вчера говорил, что мы чувствуем поддержку. Солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те — правы. Это говорит лишь о том, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Потому мы настраиваемся только на победу», - приводит слова Черчесова RT, ссылаясь на эфир «Первого канала».

Напомним, что россияне проиграли в первом туре Бельгии (0:3), а Финляндия, наоборот, обыграла Данию (1:0).

Матч Финляндия - Россия начнется в 16:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.