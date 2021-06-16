«Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо»

«Вольфсбург» выкупил у московского «Динамо» хавбека Максимилиана Филиппа.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 27-летним немцем рассчитан до 2025 года.

Напомним, что Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. В октябре 2020-го на правах аренды с правом выкупа он отправился в «Вольфсбург». Утверждалось, что аренда Филиппа стоила два миллона евро, а сумма выкупа составляет 11 млн.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Вольфсбург» 26 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.