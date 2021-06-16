Леонид Слуцкий: Кварацхелия присоединится к «Рубину» в ближайшее время

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что полузащитник команды Хвича Кварацхелия проведет с командой предсезонный сбор.

«Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили приедут в расположение команды в ближайшее время», – цитирует наставника официальный сайт «Рубина».

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» в 2019 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне Хвича провел за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к грузинскому хавбеку проявляют итальянские «Ювентус», «Милан» и английский «Лидс».