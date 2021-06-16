Россия - Финляндия: У Фернандеса подозрение на травму позвоночника

Футболист сборной России получил травму во время матча группы B чемпионата Европы с Финляндией.

Как сообщает пресс-служба РФС, у защитника подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Фернандес доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Добавим, что 30-летний футболист получил повреждение в результате падения на газон после борьбы в воздухе с игроком сборной Финляндии. Фернандеса унесли с поля на носилках на 26-й минуте, его заменил Вячеслав Караваев.

Напомним, что счет после первого тайма 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.