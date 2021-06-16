«Спартак» определился с соперниками по сбору в Австрии

Московский «Спартак» проведет три товарищеских матча в рамках предсезонного сбора в австрийском Филлахе.

По информации твиттера красно-белых, столичная команды встретятся с азербайджанским «Нефтчи» (29 июня), словенским «Браво» (2 июля) и хорватским «Шибеником» (5 июля).

Добавим, что «Спартак» проведет сбор с 25 июня по 5 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне московский клуб занял второе место в чемпионате РПЛ. Команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. 24 мая новым главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория, он сменил Доменико Тедеско.