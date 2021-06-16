Грушевский не видит Алексея Березуцкого главным тренером ЦСКА

Болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил вероятность того, что Алексей Березуцкий останется главным наставником команды.

«Это промежуточное решение. Так положено. Когда в компании уходит генеральный директор, то исполняющим обязанности становится один из его замов. А потом, возможно, придет какая-то фигура со стороны. Так и в клубе помощник тренера становится и.о», - приводит слова Грушевского «Газета.RU».

Напомним, что об уходе Олича было объявлено накануне. По итогам прошлого сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет.