Роналду может быть наказан за действия на пресс-конференции

Спортивный юрист Евгений Морозов оценил действия капитана сборной Португалии Криштиану Роналду по отношению к спонсорскому напитку.

«Если будет установлено, что со стороны того же Роналду были нарушены какие-то нормы этического поведения или морали, дисциплинарный комитет УЕФА вправе инициировать рассмотрение вопроса применения к данному футболисту дисциплинарных санкций», - приводит слова Морозова «Газета.Ru».

Добавим также, что действия Роналду в дальнейшим повторил полузащитник сборной Франции Поль Погба.