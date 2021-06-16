Алексей Миранчук: Каждый момент на таком турнире может быть единственным, нужно забивать

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы над Финляндией (1:0) , отметил что команде Станислава Черчесова надо работать над реализацией.

«Мы выполнили задачу, движемся дальше. Это футбол - важно, что моменты есть, будем работать над реализацией. Это турнир, где собраны хорошие команды, поэтому каждый момент может быть единственным, гол нужно забивать. Есть требования, тактика, но футбольная ситуация, интеллект позволяют понимать друг друга», - сказал хавбек в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук стал автором победного гола. Полузащитник признан звездой матча.

После двух туров сборная России занимает второе место в таблице группы В, имея в активе три очка. В третьем туре подопечные Черчесова сыграют 21 июня в Копенгагене с командой Дании.