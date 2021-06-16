Валерий Непомнящий: Решение ЦСКА расстаться с Оличем мне непонятно

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что ЦСКА принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Ивицей Оличем.

«Особых впечатлений от его работы не осталось. Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, — я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось. Очень трудно оценить работу Олича каким-то образом. Решение расстаться с тренером в середине июня мне пока непонятно», - приводит слова Непомнящего «Газета.RU».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет.