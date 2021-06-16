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16 июня 19:01
автор: Александр Поволоцкий

У Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника

Футболиста унесли с поля на носилках.

Появились подробности состояния защитника сборной России Марио Фернандеса, который получил повреждение в матче группы B на чемпионате Европы с Финляндией (1:0).

«По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — говорится в сообщении национальной команды в твиттере.

Напомним, что на 26-й минуте матча Фернандес получил повреждение и покинул поле. Марио заменил Вячеслав Караваев. Защитник уже покинул больницу в Санкт-Петербурге.

Добавим, что 21 июня сборная России сыграет в Копенгагене с Данией.

источник: РФС
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