У Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника

Появились подробности состояния защитника сборной России Марио Фернандеса, который получил повреждение в матче группы B на чемпионате Европы с Финляндией (1:0).

«По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — говорится в сообщении национальной команды в твиттере.

Напомним, что на 26-й минуте матча Фернандес получил повреждение и покинул поле. Марио заменил Вячеслав Караваев. Защитник уже покинул больницу в Санкт-Петербурге.

Добавим, что 21 июня сборная России сыграет в Копенгагене с Данией.