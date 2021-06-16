Главный тренер сборной Финляндии назвал игру с Россией достаточно равной

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал оценку игре своей команды против сборной России.

«Мы хорошо защищались и показали лучшую игру по сравнению с матчем против Дании. Нам не удалось забить, но у нас были хорошие моменты: где-то чуть-чуть промазали, где-то защитники заблокировали удар. Игра была достаточно равной», - приводит слова Канервы пресс-служба УЕФА.

Теперь у обеих команд в активе по три очка, но россияне находятся выше в турнирной таблице за счет личной встречи. Добавим, что в третьем туре Евро-2020 Россия сыграет в Копенгагене с Данией, Финляндия - с Бельгий.