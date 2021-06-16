ФИФА отстранила Обухова на полгода за употребление допинга

Международная федерация футбола дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на полгода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, 29-летний россиянин наказан за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что 4 июня «Ростов» расторг контракт с Обуховым. На сборах молодежной сборной России в 2013 году в тесте футболиста был обнаружен метандиенон.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил, в отношении двух российских футболистов и одной футболистки.