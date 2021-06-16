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16 июня 20:31
автор: Александр Поволоцкий

ФИФА отстранила Обухова на полгода за употребление допинга

Форвард является воспитанником московского «Спартака».

Международная федерация футбола дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на полгода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, 29-летний россиянин наказан за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что 4 июня «Ростов» расторг контракт с Обуховым. На сборах молодежной сборной России в 2013 году в тесте футболиста был обнаружен метандиенон.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил, в отношении двух российских футболистов и одной футболистки.

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