Источник: «Парма» подписал контракт с Буффоном

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон заключил соглашение с «Пармой».

Как сообщил в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, соглашение клуба с 43-летним голкипером рассчитано до 2023 года. Отмечается, что Буффон мог оказаться в «Барселоне», португальском «Спортинге» и турецком «Бешикташе».

Напомним, что Джанлуиджи уже выступал за «Парму» с 1995 по 2001 годы. Буффон выиграл с командой Кубок УЕФА. Карьеру он продолжил в «Ювентусе»

В минувшем сезоне Буффон провел 14 матчей за туринский клуб, из них шесть — на ноль.