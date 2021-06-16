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16 июня 23:10
автор: Александр Поволоцкий

Официально: «Реал» объявил об уходе Рамоса

В составе мадридского клуба защитник четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

«Реал» сообщил об уходе из команды капитана команды Серхио Рамоса.

По информации официального сайта мадридского клуба, контракт с 35-летним испанцем продлен не будет. Официальная пресс-конференция с участием Рамоса и президента »Реала» Флорентино Переса состоится 17 июня.

Напомним, что Серхио выступает за «сливочных» с 2005 года. В составе »Реала» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, четыре раза он выигрывал Лигу и трижды — Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне Рамос провел за мадридский клуб 21 матч, в которых забил четыре мяча.

источник: ФК «Реал»
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