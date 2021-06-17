СМИ: Главный тренер «Тобола» находится на тренировочных сборах ЦСКА

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как отмечает источник, Бабаян уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграл вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.