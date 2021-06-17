Манчини - о матче Италия - Швейцария на Евро-2020: Это была очень сложная игра

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над Швейцарией (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Это была очень сложная игра, но мы сыграли хорошо Швейцария - сильная и физически крепкая команда. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Италия набрала шесть очков в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020.